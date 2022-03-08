Merve Boluğur sınırları zorladı mini taytıyla direk dansı yaptı! Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu süreçte özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Adı Emre Kaya ile aşk dedikodularına karışan Boluğur, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunmuştu. Ancak ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri çok konuşulmuştu. Boluğur, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Mini taytıyla direk dansı yapan ünlü oyuncu, verdiği iddialı pozu Instagram'da yayınladı.