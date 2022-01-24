Merve Boluğur jete bağladı! Erkan Şen'den ayrıldı 1 gün sonra yeni aşka yelken açtı

Yaklaşık iki ay önce aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur ve Erkan Şen, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.







İşletmeci Erkan Şen'in, Merve Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıkmasıyla ortaya çıkan ayrılıkta taraflar açıklama yapmamıştı.







Aşk acısı yaşamayan Merve Boluğur, önceki gece eğlence turundaydı.







Güzel oyuncu, popçu Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir balıkçıda görüntülendi.







Şen kahkahalarıyla mutlu görünen Boluğur ve Emre Kaya'nın bu buluşması kafaları karıştırdı.







Bu arada buluşma sırasında Boluğur'un Instagram'dan paylaştığı pozuna kalp emojisi koyarak "Müthiş gece" notu düşmesi "Yeni bir aşk mı?" dedirtti.







İkili, 3 ay önce de Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti.







Erkan Şen de önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Şen, muhabirlerin ısrarlı sorularına, "Biten bir ilişkiyi konuşmak doğru değil. Teşekkür ederim" diyerek işlettiği mekana girdi.