Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü bir anda panik oldu: "Yeniden mi?"

Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü, Murat bir anda panik oldu. 2015 - 2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan ve ardından Hande Erçel ile uzun bir aşk yaşayan Murat Dalkılıç, Hande'den sonra onun yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birlikteydi. Sevgilisiyle sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç bir süredir Çağla Boz'la anılıyordu. Bu sırada Merve Boluğur da DJ Mert Aydın ile 1.5 aylık bir evlilik yaşamıştı... Tüm bunların ardından Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...