Merve Boluğur bir konuştu pir konuştu! Eski sevgilisi soruldu, bakın ne cevap verdi…

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve YouTube kanalından yayınladığı videolarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yine maskesiz bir şekilde görüntülen Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Söylemezsem Olmaz kameralarına yansıyan ünlü oyuncu, devamlı gündem olması hakkında şunları söyledi: "Ben doğal, komik biriyim galiba ya da biraz dobra bir tipim. O yüzden söylediğim şeyler içimden gelen şeyler. Kendimi ifade ediş şeklim bu."

Kameralar karşı olan tutumundan da bahseden oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sertlik değil aslında. Yaptığım şey tamamen kendi dünyamla alakalı bir şey. Ben böyle var olmayı seviyorum. İşimle ilgili şu an sizinle konuşabiliyorum ya..."

Samimi açıklamalarda bulunan Boluğur, ikinci kez evlenme fikrine açık olduğunu belirterek "İnşallah hayatımda umut ediyorum ki olumlu olacak. Güzel duygular yaşayacağım. Ben tamamıyla hayatımda her zaman ileriye bakan bir insan oldum" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, "Murat Dalkılıç ile görüşmeye devam ediyor musunuz?" sorusuna ise "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" yanıtını verdi. Boluğur, eski eşi hakkında konuşmak istemediğini net bir dille söyledi.