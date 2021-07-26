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“Mermiye kafa attığımız yıllar” Onur Buldu, çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören Ecem Erkek sandı

“Mermiye kafa attığımız yıllar” Onur Buldu, çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören Ecem Erkek sandı
26.07.2021 23:40
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Sırılsıklam aşk

Onur Buldu, çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun çocukluk hali takipçilerini şaşkına çevirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Onur Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetti. İşte Onur Buldu'nun o paylaşımı...


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