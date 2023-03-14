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Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...
14.03.2023 22:45

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Survivor’da büyük kavga

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti. Gelinlikli pozlarını yayınlayan oyuncu, evlendiğini duyurdu. "Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine" ifadelerini kullanan Yılmazkaya'nın paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. Ecem Erkek de eski rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Öte yandan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın nikahtan kareleri ve biricik eşi...

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