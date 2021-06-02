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Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla dönmüştü...
02.06.2021 14:39
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Meltem Miraloğlu'nun yeni işi ağızları açık bıraktı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick'e servet değerindeki miras şartıyla döndüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan Meltem Miraloğlu ticarete atıldı! Birkaç yıl önce ABD'ye giden ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenen Miraloğlu şirketi de eşinin üzerine kurdu. 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu eşinden kalacak servet ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...


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