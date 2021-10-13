Meltem Miraloğlu hakkında o iddia şoke etti! 'Vücudu çürükler içindeydi! Kürtaj...'

Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı o iddia şoke etti! "Hayat Devam Ediyor" adlı dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar şoke edecek cinsten! Meltem Miraloğlu'nu Amerika'da 1 ay evinde misafir ettiğini belirten yazar, verdiği röportajla dikkat çekti. Meltem Miraloğlu'nun, önce kendisini evlat edinen ve daha sonra evlendiği Patrick'le nasıl tanıştığı da ortaya çıktı! Kürtaj iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.