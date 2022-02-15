Haberler Magazin Videoları Melisa Ural’a büyük jest! Hakan Ural’ın ‘aslan gibi’ dediği Sibel Can'ın müstakbel damadına bakın! Gizemli paylaşımdaki o detay...

Melisa Ural’a büyük jest! Hakan Ural’ın ‘aslan gibi’ dediği Sibel Can'ın müstakbel damadına bakın! Gizemli paylaşımdaki o detay...

Melisa Ural’a büyük jest! Hakan Ural’ın ‘aslan gibi’ dediği Sibel Can'ın müstakbel damadına bakın! Gizemli paylaşımdaki o detay...
15.02.2022 13:58

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 31:02
Masayı karikatürle dağıttı:...
Ana Sayfa 02:03
Dolmabahçe-Levazım Tüneli...
Ana Sayfa 00:18
Evine giden genç kadını önce...
Ana Sayfa 01:44
Haliç'in son hali görenleri...
Ana Sayfa 02:44
Toprak altında kalan işçi için...
Ana Sayfa 00:53
Hudut Kartalları, teröristlere...
Ana Sayfa 03:30
İBB tesislerinden Haliç'e pis...
Ana Sayfa 01:30
Donacağız! Meteoroloji'den o...
Ana Sayfa 00:19
80 kiloluk dev balık!
Ana Sayfa 01:01
Bayrampaşa'da gıda...
Ana Sayfa 02:40
Meksika’da arızalanan uçak...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 32. bölüm (final)...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a büyük jest! Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, bir süre önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Baba Hakan Ural ise sunuculuğunu üstlendiği programda müstakbel damadı hakkında ilk kez konuşmuş ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yere göğe sığdırmamıştı. Babasının açıklamasıyla gündeme gelen Melisa Ural, şimdi ise Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ural'ın gizemli paylaşımı 'Romantik damat' dedirtti. İşte Melisa Ural'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA