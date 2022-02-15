Melisa Ural’a büyük jest! Hakan Ural’ın ‘aslan gibi’ dediği Sibel Can'ın müstakbel damadına bakın! Gizemli paylaşımdaki o detay...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a büyük jest! Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, bir süre önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Baba Hakan Ural ise sunuculuğunu üstlendiği programda müstakbel damadı hakkında ilk kez konuşmuş ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yere göğe sığdırmamıştı. Babasının açıklamasıyla gündeme gelen Melisa Ural, şimdi ise Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ural'ın gizemli paylaşımı 'Romantik damat' dedirtti. İşte Melisa Ural'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...