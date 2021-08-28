Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun eski aşkını kaptı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir süre öncesine kadar Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti. Alaattin Kadayıfçıoğlu bu kez de bir başka ünlü çocuğuyla aşk yaşıyor. Genç iş insanının, bir süredir Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olduğu iddia edildi..

Ünlüler dünyasının karışık gönül işlerine bu kez de ünlü çocuklar ortak oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor.

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu uzun bir süre aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı.

İddialara göre Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışmasından rahatsız oldu.

Basına yansıyan haberlere göre; Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, Yeniköy'de gittikleri kebapçıda olay çıkardı.

Gelen hesaba itiraz eden iki arkadaş, işletmeci Aydoğdu Kardeşler'le tekme tokat kavga etti. Olayda işletmecilerden birinin burnu kırıldı. Restoran işletmecileri, şikayetçi oldu.

SİBEL CAN'IN KIZINA AŞIK OLDU

Sabah'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu'nun yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Genç iş insanı, gönlünü bu kez de Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a kaptırdı.

Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı.

İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yürütmek isteyen çift, görüntülenmemek için gazetecilerin olmadığı yerlerde buluşuyor.

Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.

İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.

Sibel Can'ın son evliliğinden ise Emir Aksüt adında bir oğlu daha bulunuyor.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005'te boşanmışlardı. Ancak çift hiçbir zaman birbirinden kopamadı.

1997 yılında hayatlarını birleştiren çift 2005 yılında aldatma iddialarının gölgesinde yollarını ayırdı. Çiftin bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları var.

.