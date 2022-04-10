Melisa Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla olan pozuna beğeni yağdı

17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk çocukları Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci çocukları Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı ünlü çift. 1999 yılında yollarını ayıran ve başka evlilikler yapan Sibel Can ile Hakan Ural'ın çocukları sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden... Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Melisa Ural Instagram'dan sevgilisi ile aşk paylaşımı yaptı. Güzelliği ile dikkat çeken Melisa kısa sürede gündem oldu.