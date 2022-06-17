Melisa Şenolsun'dan cesur paylaşım! Düğmelerini açıp transparan sütyeniyle poz verdi...

2015 yılında 'Tatlı Küçük Yalancılar' adlı dizide rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Melisa Şenolsun, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şenolsun, gömleğinin düğmelerini açıp transparan sütyeniyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Melisa Şenolsun'un sosyal medyaya damga vuran pozları...