Haberler Video Magazin Videoları Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...

Melisa Şenolsun sevgilisini öpücüklere boğdu Umut Evirgen ise masaj yaptı! İşte plajda aşka gelen çiftin Bodrum kaçamağı...
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Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu. Tuba Büyüküstün ile yolları ayrıldıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi. Geçtiğimiz günlerde tatil planları sorulan Melisa Şenolsun, "Pek gidilecek yer yok, zaten plan da yapmadık. Belki Kaz Dağları'na gideriz" demişti. Türkbükü'nde görüntülenen aşıklar keyifli anları ile dikkat çekti. Melisa Şenolsun bacağına sarıldığı sevgilisini öpücüklere boğarken, Umut Evirgen de Şenolsun'a masaj yaptı.


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