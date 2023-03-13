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Melisa Döngel’den Sefo itirafı geldi!

Melisa Döngel’den Sefo itirafı geldi!
13.03.2023 19:56

OTOMATİK OYNAT

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Güzel oyuncu Melisa Döngel ve ünlü rap sanatçısı Sefo’nun ilişki yaşadığı bir süre önce iddia edilmişti. Yeni bir aşka yelken açtıkları söylenen ikili iddiaları reddetmemiş ancak kabul de etmemişti. Çift geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Sapanca’da vakit geçirdikleri anları paylaştı. İkilinin art arda yaptıkları Sapanca paylaşımları sosyal medyada aşk itirafı olarak yorumlandı. Sapanca’da çamurlu yollarda off-road yaptıkları anları art arda sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili hayranlarını heyecanlandırdı. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi. Ve Melisa Döngel’den Sefo itirafı geldi.

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