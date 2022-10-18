Haberler Magazin Videoları Melisa Döngel o oyuncuyla sarmaş dolaş! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı şimdiki yakışıklı bakın kim! "Berk, Selin'i unutmuş"

Melisa Döngel o oyuncuyla sarmaş dolaş! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı şimdiki yakışıklı bakın kim! "Berk, Selin'i unutmuş"

Melisa Döngel o oyuncuyla sarmaş dolaş! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı şimdiki yakışıklı bakın kim! "Berk, Selin'i unutmuş"
18.10.2022 16:03

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Melisa Döngel o oyuncuyla sarmaş dolaş! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı, Melisa Döngel bu kez de Berk Atan ile anıldı. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde yer almıştı ünlü oyuncu. Ardından yaz Aleyna Tilki'nin bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Güneş'in aracına binerken görüntülenen Melisa Döngel bu kez de yakışıklı oyuncu Berk Atan ile samimiyeti ilerletti. 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Yollarını ayıran ikiliden Berk Atan'ın Melisa Döngel ile bir davette samimi eğlencesi gündeme bomba gibi düştü.

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Melisa Döngel o oyuncuyla sarmaş dolaş! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı şimdiki yakışıklı bakın kim! "Berk, Selin'i unutmuş"

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