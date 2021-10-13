Melis Sütşurup aşka geldi! Sevgilisi Mustafa Sandal ile romantik pozunu yayınladı

Eski eşi Emina Jahovic'in, evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirmekle suçladığı Mustafa Sandal'a sevgili morali... Melis Sütşurup, Musti'yle pozunu paylaştı.
Eski eşi Emina Jahovic'in, evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirmekle suçladığı Mustafa Sandal'a sevgili morali... Melis Sütşurup, Musti'yle pozunu paylaştı.
Sosyetik güzel Instagram'da paylaştığı bu aşk dolu karesine "Büyülü" notu düştü. Mustafa Sandal da sevgilisine "Kitos Adası'nda aşk başkadır" cevabı verdi.