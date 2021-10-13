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Melis Sütşurup aşka geldi! Sevgilisi Mustafa Sandal ile romantik pozunu yayınladı

Melis Sütşurup aşka geldi! Sevgilisi Mustafa Sandal ile romantik pozunu yayınladı
13.10.2021 18:21
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Eski eşi Emina Jahovic'in, evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirmekle suçladığı Mustafa Sandal'a sevgili morali... Melis Sütşurup, Musti'yle pozunu paylaştı.

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