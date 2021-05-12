Melis Sezen'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte güzel oyuncunun güzellik kaynağı...

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı.