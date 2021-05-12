RAMAZAN İMSAKİYE
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Melis Sezen'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte güzel oyuncunun güzellik kaynağı...

Melis Sezen'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte güzel oyuncunun güzellik kaynağı...
12.05.2021 17:38
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Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. 23 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Sadakatsiz masa sahnesinden sonra merak edilen Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı.


O Sadakatsiz'i yuva yıkan Derin'i... 23 yaşındaki başarılı oyuncu Derin karakterini oldukça başarıyla canlandırıyor. Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri de üzerine çeken Melis Sezen'in özel hayatı da merak konusu oldu. Melis Sezen'in hayatını araştıranlar annesini görünce şaştı kaldı. Genç annenin güzel kızı 'Güzellik anneden' dedirtti.
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