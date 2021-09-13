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Melis Sezen’den derin dekolteli pozlar! Gören dönüp bir daha baktı

Melis Sezen’den derin dekolteli pozlar! Gören dönüp bir daha baktı
13.09.2021 22:01
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Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizide Derin karakterini canlandıran Sezen, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Son olarak makyajsız paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise cesur pozlarıyla çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Sezen, birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle Derin'in annesini canlandıran Gözde Seda Altuner de rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Melis Sezen'in o pozları....


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