Melis Sezen’den cesur pozlar! Sosyal medyayı salladı… Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı 'Derin' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaz aylarında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan Melis Sezen, setten paylaşım yaptı. Süper mini ve dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Sezen, "Mağazamı ziyarete geldim" notuyla yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran pozları...