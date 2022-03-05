Melis Sezen bornozuyla sokak ortasında yürüdüğü anları paylaştı!

Ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sezen, özellikle iddialı pozlarıyla gündem olmuştu. Sezen, 1,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. Bornozuyla kendisini sokağa atan Sezen, salına salına yürüdüğü anları "Ben ve ekibim sahneye geçiyoruz" notuyla yayınladı. Sezen'in o halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...