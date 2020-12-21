Mehmet Yalçınkaya ağladı, Danilo Zanna'nın boğazı düğümlendi! Masterchef ayrılığı sonrası ortaya çıkan acı gerçek sosyal medyada dikkat çekti. Masterchef finale doğru adım adım ilerlerken Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray eleme finalinin ilk turunda yarıştı. Ana ürün olarak şalgam kullanan yarışmacılardan Barbaros birinciliği üstlenirken, Somer Şef'in imza tabağını yapan Özgül, Serhat ve Eray'ın mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Son ikiye kalan Özgül ve Eray arasında tabaklara göre puanlandırma yapmakta zorlanan 3 jüri üyesi şef, kararı açıklarken zorlandı. Mehmet Yalçınkaya ağladı, Danilo Zanna'nın boğazı düğümlendi. Masterchef'e veda eden isim Eray olurken, acı gerçek yarışma sonunda ortaya çıktı.

Mehmet Yalçınkaya ağladı, Danilo Zanna'nın boğazı düğümlendi! Masterchef ayrılığı sonrası ortaya çıkan acı gerçek sosyal medyada dikkat çekti. Masterchef finale doğru adım adım ilerlerken son ikiye kalan Özgül ve Eray arasında tabaklara göre puanlandırma yapmakta zorlanan 3 jüri üyesi şef, kararı açıklarken zorlandı.

MasterChef'te finale doğru adım adım ilerlerken Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray eleme finalinin ilk turunda yarıştı. Şefler, ana ürün olarak şalgam verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Oyun sonunda kazanan isim Barbaros oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de 2. önlüğü Barbaros kazandı ve dörtlü finale kaldı.



Özgül, Serhat ve Eray elenmemek için eleme finaline çıktı. Somer Şef'in imza tabağını yapan yarışmacılardan en iyi yemeği Serhat yaptı ve 3. önlüğü kazandı. Özgül ve Eray'ın son ikiye kalması ile birlikte, 4. ve son önlüğü kazanan isim belli oldu. Özgül, 4. ve son önlüğü olarak finale çıkmaya hak kazandı.



ERAY VEDA ETTİ



Heyecanlı anların yaşandığı Masterchef'te son dörde kalamayarak veda eden isim Eray oldu. Özgül ise son dörde adını yazdırdı.Yarışmaya veda eden Eray gözyaşlarını tutamadı.



'Memleketimden böyle bir çocuk çıktığı için gurur duyuyorum' diyen Mehmet Şef, Eray'ın çok iyi yarıştığını söyledi ve gözyaşlarını tutamadı. Eray ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İlk İstanbul maceram benim yalnızdı aslında. Bir sırt çantasıyla geldim aslında. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığım şu güne kadar. Öncelikle bana burada bir ağabey, bir baba oldunuz."



"Burada arkadaşlarımla kavga ettiğim oldu sinirlendiğim oldu ben bir o kadar da neşeli olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize."





ACI GERÇEKĞİ ÖĞRENDİ!

Elendikten sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Eray, dedesinin vefat ettiğini açıkladı. Eray yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Arkadaşlar Masterchef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım. Başımız sağ olsun.

ERAY AKSUNGUR VE DANILO ZANNA MEĞER ÖNCEDEN...

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'e veda eden Eray, hafızalarda eğlenceli halleriyle kalırken, hakkında elde edinilen bilgiler dikkat çekti.





Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle... Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.

Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı. Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tanıdığı Eray Aksungur için hep 'kafasının içi karışık' yorumunda bulunuyordu.