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Mehmet Şef, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın depremzede bebekle anları yüzlerde tebessüm bıraktı

Mehmet Şef, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın depremzede bebekle anları yüzlerde tebessüm bıraktı
23.02.2023 17:56

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Mehmet Yalçınkaya paylaştı yüzlerdeki tebessüm kalpleri ısıttı! 4 kız babası Acun Ilıcalı depremzede bebeği kucağına alınca sosyal medyada gündem oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve peş peşe gelen yıkıcı depremler Türkiye'nin ciğerini yaktı. MasterChef'in agresif şefi olarak hafızalra kazınan Mehmet Yalçınkaya depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine giderek MasterChef ekibiyle birlikte depremzedeler için kazanları kaynattı. Sıcacık yemekler yapan hatta barınaktaki canları dahi unutmayan Mehmet Yalçınkaya Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. "Deprem bölgesinde olduğumuz sürece her şeyimizle ilgilendi" dediği Acun Ilıcalı'nın ziyaretini paylaşan Mehmet Şef, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın depremzede bebekle anları yüzlerde tebessüm bıraktı.

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