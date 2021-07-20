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Mehmet Dinçerler paylaştı, Hadise detayı olay oldu! Ünlü çiftin aşkı böyle belgelendi…

Mehmet Dinçerler paylaştı, Hadise detayı olay oldu! Ünlü çiftin aşkı böyle belgelendi…
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Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Taze çiftin aşk tatilini Instagram hikayeleri ele verdi.


Hadise Kaan Yıldırım'ı unuttu yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile Meksika'ya uçtu! Sosyal medya paylaşımları her şeyi ele verdi....

Hadise'nin 'yıldırım aşkı' Mehmet Dinçerler ile gözlerden uzak bir tatilde olduğu ortaya çıktı. Meksika'ya gittikleri öğrenilen taze çiftin, Instagram hikayelerinden bir arada oldukları ve kahve içtikleri ortaya çıktı.

Her ikisinin de ayrı ayrı hikayeler paylaştığı ayrıntısı sıkı takipçilerinin ve Instagram'da yayın yapan magazin sayfalarının gözünden kaçmadı.

Mehmet Dincerler Meksika'dan görüntüleri çekerek yer bildirimi yaptı.

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