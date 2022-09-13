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Mehmet Dinçerler paylaştı dövme detayı dikkat çekti! Hadise’yi gören hayranları….

Mehmet Dinçerler paylaştı dövme detayı dikkat çekti! Hadise’yi gören hayranları….
13.09.2022 00:04 - Son Güncelleme: 13.09.2022 00:10

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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacakları yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü çift cephesinde yaşanan gelişmeler iddiaları güçlendirdi. Çiftin yüzüklerini çıkarması ve Hadise'nin eşini yeni mekanının açılışında yalnız bırakması uzun süre konuşulmuştu. Ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Dinçerler, yayınladığı görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından ise paylaşımını sildi.

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