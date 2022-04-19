RAMAZAN İMSAKİYE
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Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay'dan olay pozlar: "Sen Rihanna mısın?"

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay'dan olay pozlar: "Sen Rihanna mısın?"
19.04.2022 14:53

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Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay'ın dekolte elbiseli hamilelik pozuna yorum yağdı... Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay'ın Instagram'dan paylaştığı hamilelik pozları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada tepki alan Ece'yi görenler; "Sen Rihanna mısın?" diyerek yorum yaptı. Bir takipçisinden gelen yoruma kızan Ece, bakın nasıl yanıt verdi.

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