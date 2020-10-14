Mehmet Ali Erbil'in son haline İbrahim Tatlıses'ten yorum! 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin ile...

Mehmet Ali Erbil son haliyle aylar sonra ortaya çıktı. Ağustos ayında kök hücre tedavisi gören 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından arkadaşının fotoğrafını kutladığı bir fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıktı. Son günlerde sevgilisi ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil'in de bulunduğu fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Yasmin'in babası Erbil'e, 'Babiş, en kötü çıktığım fotoyu koyman' yorumu dikkat çekerken, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar da yorumlarıyla gündeme geldi.