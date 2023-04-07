RAMAZAN İMSAKİYE
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in taytlı spor paylaşımı mest etti!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in taytlı spor paylaşımı mest etti!
07.04.2023 18:18

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Ünlü ismin kızı bu kez taytlı spor paylaşımıyla görenleri mest etti.

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Senelerdir ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda babası Mehmet Ali Erbil'e karşı yaptığı göndermelerle konuşulmuştu.

Erbil, babasını eleştirmesiyle şaşırtmıştı. Babası Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemiğin ardından ise şovmenin kızı babasına destek çıkmıştı. 2 Aralık 1995 doğumlu Yasmin Erbil, sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar:

26 yaşında olan ve İstanbul'da dünyaya gelen Erbil, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı mini elbiseli paylaşımlarıyla ve taytlı spor pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Taytlı spor pozuyla görenleri mest etti!

Erbil, bu defa taytıyla spor yaparken çekildiği anları takipçileriyle paylaştı. Fitliğiyle göz dolduran Yasmin Erbil'e "Fitliğine maşallah", "Baban görmesin" yorumları geldi.

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