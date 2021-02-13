Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sansürsüz pozlarıyla olay yarattı! Yasmin yine yaptı yapacağını...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sansürsüz pozları olay yarattı! Sosyal medyada 'Yasmin yine yaptı yapacağını...' yorumları havada uçuşuyor. Geçtiğimiz günlerde spor pozuyla gündeme gelen ve yorumları sınırlandırmasıyla dikkat çeken Yasmin, bu kez de dekolteli tulumuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Doğum günü fotoğrafında dekolteye sansür uygulayarak 'Babasından sansür yedi' yorumları yapılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı yeni pozlarda rahat davranması sosyal medya gündeminde yerini aldı.