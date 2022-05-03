Haberler Magazin Videoları Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açtı görenler: "O nasıl iş öyle?"

Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açtı görenler: "O nasıl iş öyle?"

Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açtı görenler: "O nasıl iş öyle?"
03.05.2022 12:52

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Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Özlem Yıldız'ın mayokinili pozları fena ti'ye alındı! Yaz sezonunu açan Özlem'i görenler yorum üstüne yorum yaptı. 90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem, tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştı. Nişanı attıktan sonra kendisine bambaşka bir hayat çizen Yıldız, şimdilerde Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bodrum'dan fotoğraflar paylaşan Özlem Yıldız'ın son hali ve makyajlı hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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