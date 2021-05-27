Mehmet Ali Erbil’den yakın dostu Ercan Avşar’a binlerce liralık doğum günü hediyesi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir an olsun yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'a yeni yaşı nedeniyle 12 bin dolar değerinde bir saat hediye etti. İşte o anlar...

ELİMİZ BOŞ DEĞİL BİZİM DE

Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından yayınladığı videosunda "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı saati taktı.

ABİ CİDDİ MİSİN? GERÇEK Mİ BU?

Ünlü şovmenin kutudan çıkardığı hediye karşısında şaşkına dönen Ercan Avşar "Abi ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.