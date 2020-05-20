Mehmet Ali Erbil yeni aşkının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Elisa...

20.05.2020 12:38

Yaşadığı evin banyosunda düşmesinin ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı tekrarlayan Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, tedavisine evinde devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Şovmen Mehmet Ali Erbil,bir kanalda yayınlanan magazin programına, 'Son aşkım' diyerek torunu Elisa'nın fotoğrafını gönderdi. Daha önce kızının yüzünü göstermeyen Sezin Erbil'den kızıyla ilgili açıklama geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in çocukları ve son aşkı olan torunu Elisa...

Mehmet Ali Erbil'in torunu magazin gündemine damga vurdu. Evinin banyosunda düşerek kaburga kemikleri kırılan ve ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yeniden nükseden 63 yaşındaki Erbil, kızı Sezin Erbil'in sözünü çiğnedi ve torununun fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Ünlü şovmen, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına torununun fotoğrafını gönderdi. Elisa'nın yüzü böylece ilk kez gözükmüş oldu. Daha önce kızının yüzünü göstermemeye özen gösteren Sezin Erbil, programın sunucusu Seren Serengil'e mesaj atarak, duyduğu rahatsızlığı belli etti.

Sezin Erbil, kızının canlı yayında gözükmesinin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erbil, fotoğrafın altına şu notu ekledi: Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ömrüm.