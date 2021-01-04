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Mehmet Ali Erbil son halini instagramdan yayınladı! Videolu paylaşıma Nergis Kumbasar kayıtsız kalamadı...

Mehmet Ali Erbil son halini instagramdan yayınladı! Videolu paylaşıma Nergis Kumbasar kayıtsız kalamadı...
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Mehmet Ali Erbil son halini instagramdan paylaştı. Evinin banyosundan paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Banyoda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve ardından kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlatırken, hiç iyileşemeyeceğini düşündüğü karamsar günleriyle ilgili, 'Yürüyemeyeceksem fişimi çekin' sözleri ile sevenlerini üzmüştü. Önceki gün kendi başına yürüyebildiği bilgisi elde edilen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından yayınladığı video ile herkesin yüzünü güldürürken, eski eşi Nergis Kumbasar'dan yorum gecikmedi. İşte yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'in son hali ve eski eşinden gelen mesaj...


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