Mehmet Ali Erbil efsane yarışmayla ekranlara dönüş yapıyor | VİDEO İZLE

Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Instagram’da katıldığı canlı yayında ekranlara geri döneceğini açıkladı.

HEM YARIŞMAYI HEM BENİ ÖZLEDİLER

Dün akşam gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram hesabından açtığı canlı yayınına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Bu yaz bir programla ekrana gelir misin?" sorusu üzerine "Birçok prodüktör arkadaşım istiyor. Kurban Bayram'ı gibi ve haftanın 1 ya da 2 günü Çarkıfelek'le nostalji yapabiliriz. Güzel olur, insanlar özledi. Hem yarışmayı hem beni özlediler" dedi.