Meghan Markle ile Prens Harry son kez Kate Middleton ve Prens William'la birlikte! Bakışlar her şeyi anlattı | Video 10.03.2020 12:33

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Çift 31 Mart tarihine kadar resmi görevlerini yerine getirecekler. Bu kapsamda Meghan Markle ve Prens Harry çifti başta Prens William ve Kate Middleton olmak üzere tüm Kraliyet üyeleriyle bir araya geldiler. Kardeşlerin ve eltilerin arasında soğuk rüzgar esen etkinlikte bakışlar her şeyin özeti gibiydi...

BAKIŞLAR HER ŞEYİN ÖZETİ

Uzun süredir aralarında gerilim yaşandığı bilinen, artık bunu saklama gereği bile duymayan iki prens kelimenin tam anlamıyla "küskün" ayrıldı. Dün düzenlenen etkinlikte çekilen fotoğraflara ve aileye yakın kaynaklardan sızan haberlere bakılırsa da kalbi en kırık olan kişi Prens Harry.

Bu yılın ilk ayında üst düzey kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, yeni hayatlarına başlamak için Kanada'ya gitmişti. Çift, çok önceden belirlenen bazı programlara katılmak için Londra'ya geri döndü. Aileden resmi olarak ayrılıkları ise 31 Mart'ta gerçekleşecek.

Prens Harry ve Meghan Markle, bu hafta başında planlanmış etkinliklerine katılmak bir yandan da kraliyet ailesine veda görevlerini yerine getirmek için ülkeye döndü. Ayaklarının tozuyla da hemen çeşitli etkinliklere katılmaya başladı. Çizdikleri portre ise onları özleyen hayranları tarafından en ince ayrıntılarına kadar değerlendirildi.

YEŞİLLER İÇİNDE MEGHAN

Meghan Markle, her zamankinden daha neşeli, mutlu ve şık görünüyordu. Geçmişte bu tür etkinliklerde giydiği kıyafetlerle eleştirilen Markle, bu kez renkli ve iddialı bir gardrop hazırlamıştı. Son görevleri sırasında da kelimenin tam anlamıyla Hollywood ışıltısını Londra'ya taşıdı.

ELTİLER KARŞI KARŞIYA

Markle bu kadar mutlu, güzel ve kendinden emin görünürken Prens Harry'nin nadiren gülen yüzü, düşünceli bakışları dikkat çekti. Birçok kişi onun doğup büyüdüğü ülkeden,geleneklerden ve aileden ayrılığın hüznünü yaşadığını, bu yüzden gerilim hissettiğini ileri sürdü. Ama geçen zaman içinde Prens Harry'nin de yeni yaşamına alışacağı şu an hissettiklerinin gayet normal olduğu yorumları yapıldı. Hayatı değişen herkesin Harry gibi davranacağı belirtildi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın hayatlarının ne yöne gideceği gelecek aylarda netlik kazanacak.

31 Mart'ta resmi olarak ayrılıkları gerçekleşecek olan Prens Harry ve Meghan Markle düne kadar etkinliklere ya birlikte ya da solo olarak katılmışlardı. Son ve en önemli görevleri ise onları ailenin geri kalanıyla bir araya getirdi. Tüm aile Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) için Westminster Abbey'de buluştu. Uzun zaman sonra tüm aile ile tekrar bir araya gelen Prens Harry ile Meghan Markle ise törene damgasını vurdu. Bunun tek nedeni son kez böyle bir göreve katılıyor olmaları değildi üstelik!

YÜZLERİNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Prens Harry ve Meghan Markle, bu yıl ailenin önde gelen üyelerinden "ayrıldı". Bu durum da tören boyunca hepsinin saklamaya çalıştığı ancak Prens Harry'nin yüzünde yansıyan bir gerilime dönüştü. Hatta İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William ile Kate Middleton, olayların bu noktaya gelmemesi için çok uğraşsa da verilen kararı değiştiremediler.

ARKA SIRAYA ATILDILAR

Geçmiş yıllarda düzenlenen törenlerin aksine bu kez Prens Harry ve Meghan Markle, üst düzey kraliyet ailesi protokolüne dahil edilmedi. Tıpkı, hiyerarşik düzende daha geriden gelen diğer aile üyeleri gibi Westminister Abbey'e kendi başlarına girip ikinci sıradaki yerlerine oturdular. Ailenin üst düzey üyeleri Prens Charles ile eşi Camilla, Prens William ile eşi Kate Middleton'ın gelişini beklediler. Diğer aile üyeleri ise Prens Harry ve eşinin bir sıra önünde oturdu. Kraliçe ise törene en son giriş yapan kişi oldu.

GÜNÜN TEK MUTLUSU MEGHAN!

Birçok kişi "üst düzey kraliyet ailesi üyeliğinden "kendi istekleriyle ayrıldıklarını" belirterek bu durumun da normal olduğu yorumunu yaptı. Meghan Markle, yüzünden gülücükleri eksik etmezken Prens Harry'nin nadiren gülümsemesinin ve neredeyse tüm tören boyu asık suratıyla oturmasının bir başka nedeni daha olduğu ise sonradan ortaya çıktı.

PARTİYE ÇAĞRILMADILAR

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, bu kez Kraliçe'nin düzenlediğ VIP partiye davet edilmedi. Bu durum da özellikle Prens Harry'nin kalbinin kırılmasına neden oldu. İddialara göre Prens William ile eşi Kate Middleton, hem Westminister Abbey'e giriş sırası için hem de VIP partiye Harry ve eşinin katılması için çok uğraştı. Ancak etkinliklerin programı yazılı olarak önceden dağıtıldığı ve harfi harfine bunlara uyulduğu için böyle bir değişiklik mümkün olmadı.GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ SAMİMİYETİ GÖREMEDİK

Bu arada iki prens, Harry ve William'ın tören sırasında birbirlerine çok da yakın davranmadığı, zoraki konuştukları da görüldü. Vücut dili uzmanları da iki prensin tavırlarına bakarak "Görmek istediğimiz sıcaklığı ve samimiyeti göremedik" yorumunu yaptı.Bazı kişiler Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmayı kendilerinin istediğini bu tür gerilimler yaratmalarının doğru olmadığını ileri sürdü. Bazıları da hiç değilse son etkinlikte hak ettikleri gibi uğurlansalardı yorumunu yaptı.