Mauro Icardi ile Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' performansı!

Süper Lig'de 37. haftada Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, sarı-kırmızılılar sahasında şampiyonluk kutlaması yaptı.

Tribünlerde binlerce taraftar ile kupasını kaldıran sarı-kırmızılıların gösterisinde, ses getiren olay ise Mauro Icardi ile Simge Sağın'ın birlikte sergiledikleri performanstı.

'Aşkın Olayım'ı birlikte söylediler

Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı adeta Icardi ile özdeşleşmişti. İkili kupa törenine şarkıyı birlikte seslendirerek giriş yaptı.

O anlarda Icardi'nin gösterdiği performans ise beğeni topladı. Şarkıya binlerce taraftar hep birlikte eşlik etti.