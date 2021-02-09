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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok! Gizem Katmer bambaşka biri

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i yolda böyle görseniz tanımanıza imkan yok! Gizem Katmer bambaşka biri
09.02.2021 16:10
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Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı adından fazlasıyla söz ettiriyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer oldu. Diğer aile bireyleri gibi psikoloji rahatsızlığa sahip olan Neriman aslında bir Mazoşist. Vücudunda yaralar açan ve üzerine kolonya döküp duyduğu acıdan zevk alan Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer için Masumlar Apartmanı kariyerinde büyük bir basamak oldu. Şimdi hakkında pek çok şey merak edilen Gizem Katmer'in çocukluk yıllarına ait fotoğraflar şaşkınlık yarattı. Gizem Katmer fazlasıyla değişmiş.


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