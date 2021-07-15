Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'la adı yasak aşka karışmıştı! Uğur Uzunel sessizliğini bozdu

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iyle Esat'ının adı yasak aşka karışmıştı! Merve Dizdar'ın rol arkadaşı Uğur Uzunel sessizliğini bozdu! Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bu evlilik sürpriz bir şekilde son bulunca ilk şokun ardından ortaya ihanet iddiaları atılmıştı. Rol arkadaşı ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Merve Dizdar'ın, "Birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yok" açıklamasının ardından rol arkadaşı Uğur Uzunel de iddialara yanıt verdi, bakın ne dedi...