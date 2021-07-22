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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Merve Dizdar sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Merve Dizdar sosyal medyayı salladı
22.07.2021 16:40
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, geçtiğimiz ay üç yıl önce nikah masasına oturduğu Gülhan Altundaşar ile evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan Dizdar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, şapka ve gözlükle ile tamamladığı plaj kombinini takipçileriyle paylaştı. Rengarenk mayosu ile objektif karşısına geçen Dizdar'ın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı...


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