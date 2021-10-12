'Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal dahil olacak' iddiasına Demet Akalın'dan ağızları açık bırakacak yorum! 'Yemin et, ama o...'

'Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal dahil olacak' iddiasına Demet Akalın'dan ağızları açık bırakacak bir yorum geldi. Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti. Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan başarılı oyuncunun peşinde... Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'a Masumlar Aparmanı dizisinden teklif gittiği iddiasına Demet Akalın sosyal medyada verdiği tepkiyle dikkat çekti.