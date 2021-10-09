Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Karşısında görünce nutku tutulacak!

Heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü sahneleriyle her salı milyonları ekranları başında ağırlayan Gülben ve Esat'ın evlenmesi mutlu anların yaşanmasına neden oldu. İsteme sahnesiyle başlayan her şey bir anda tersine döndü. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretti. Dün akşam yayınlanan Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Naci'nin aniden geri dönmesi heyecan yaratan gelişmelerden oldu.