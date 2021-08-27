Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan aşkında bomba gelişme herkes şokta!

Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Dizi aşkı gerçeğe dönüşen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın birlikteliği sona erdi. Günlerce aşklarını gizleyen ikili, dizinin final yapması ile önce arkadaşları Deniz Işın'ı da yanlarına alarak tatile çıktı ardından Bodrum Gümüşlük'e geçen çifte kumrular el ele kameralara yakalanınca büyük panik yaşadı. Tüm yaşananların ardından gözlerden kaçmamayı tercih eden Serkay ve İlayda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttı. 'Ayrılık mı var?' sorusu kafalarda yer edinirken üstüne bir de tüm fotoğraflar silindi.