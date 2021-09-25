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Masterchef'te hem iş hem aşk! Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi meğer Masterchef'teymiş!

Masterchef'te hem iş hem aşk! Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi meğer Masterchef'teymiş!
25.09.2021 12:39
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Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef dünyasından bir isim...


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