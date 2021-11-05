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MasterChef'te dolar krizi! 'Mehmet Yalçınkaya ile kanlı bıçaklı' denilen Somer Sivrioğlu...

MasterChef'te dolar krizi! 'Mehmet Yalçınkaya ile kanlı bıçaklı' denilen Somer Sivrioğlu...
05.11.2021 10:39
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MasterChef'te şeflerin ücret krizi hakkında o isim konuştu yer yerinden oynadı! 'Mehmet Yalçınkaya ile kanlı bıçaklı' olduğu ileri sürülen Somer Sivrioğlu iddilara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İddiaya göre; TV 8'de yayınlanan Masterchef'te hiçbir şey göründüğü kadar güllik gülistanlık değildi. Daha önce rekabetin verdiği gerilimle yarışmacılar arasında yaşanan kavgaları duymaya alıştık. Ancak bu kez kavga haberi yarışmacılardan değil bambaşka bir yerden, jüri üyelerinin ta kendisinden geldi. Yola Hazer Amani ile başlayan ancak daha sonrasında küçük bir değişikle birlikte Danilo Zanna ile 4. sezona kadar gelen Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu kanlı bıçaklı oldu. Hatta Mehmet Şef yapıma resti çekti 'ya o ya ben' dedi. İşte TV 8'deki derin krizin detayları...

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