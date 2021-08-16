Masterchef'le adını duyurmuştu! Programı ifşaladı: 'jüri adam tutuyor yarışmaktan bıktım!' Emir Elidemir bir konuştu tam konuştu

Öyle bir itiraf yaptı ki bu sözler Masterchef ve TV 8'i karıştıracak cinsten... 4.sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başlayan Masterchef'in bu sezonda da jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef tüm hızıyla yoluna devam ederken bu itiraflar bir anda her şeyin seyrini değiştirdi. Masterchef'te geçen sezon yarışan ve yarışmanın flaş isimlerinden biri olan Emir Elidemir'in özel hayatından, Masterchef'in perde arkasına, sevgilisinden hakkında merak edilen her şeyi bir bir anlattı. Ancak Masterchef hakkında verdiği bir detay sosyal medyayı karıştırdı.