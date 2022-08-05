MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya o olayın ardından küplere bindi açık açık paylaştı: "Hepsini ifşa edeceğim"

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya o olayın ardından küplere bindi, açık açık paylaştı. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte ekranlarda yer alan MasterChef'in en agresif ama bir o kadar da babacan olan şefi Mehmet Yalçınkaya Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kendi adını kullanarak müşterileri kandırmaya çalışan restoranlarını ifşa edeceğini söyleyerek tepki gösteren Yalçınkaya, takipçilerinden söz konusu mekanların isimleri isteyen Yalçınkaya, "Hepsini ifşa edeceğim, günah" dedi. Ardından özel hayatıyla da gündemde yer alan Mehmet Yalçınkaya'nı eşi, kızı ve oğlu merak konusu oldu.