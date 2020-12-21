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Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...
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Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği görüntüler, Esra Tokelli ve Özgül Coşar hakkındaki gerçekler derken şimdi de Masterchef Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Eray ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.


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