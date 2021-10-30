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Masterchef’de Mert ile Araz arasında tartışma

Masterchef’de Mert ile Araz arasında tartışma
30.10.2021 20:33
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Masterchef’de Mert ile Araz arasında tartışma! TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te sular durulmuyor... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar arasındaki rekabetin dozu he geçen gün biraz daha artıyor. Son haftanın kaybedeni maci takım komple elemeye gitti ve Masterchef'te kalabilmek için ter dökecekler. Hal böyle olunca hafta için ortalık fena halde karıştır. Araz ile Mert arasında sular durulmazken, Mert Yılmaz'ın yarışmayı bırakmak istediği ortaya çıktı.

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