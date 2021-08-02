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Masterchef Tunahan bakın kimmiş elendi mi seçildi mi merak ediliyor! Yarışmacı değil fenomen Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya...

Masterchef Tunahan bakın kimmiş elendi mi seçildi mi merak ediliyor! Yarışmacı değil fenomen Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya...
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Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef eleme turlarının ardından final turuyla hayatına devam ediyor. Ancak gelin görün ki öyle bir isim var ki şimdiden Masterchef'in önüne geçti bile. O isim 3 jüri üyesini de gülmekten kırıp geçiren Tunahan'dan başkası değil. İlk turun en akılda kalan ismi olan Tunahan Ak elendi mi seçildi mi merak ediliyor. Tunahan elendi mi merak ediledursun Tunahan'ı siz bir Instagram'da görün. 19 yaşındaki Tunahan Ak Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen çıktı.


Masterchef Tunahan bakın kimmiş elendi mi seçildi mi merak ediliyor! Yarışmacı değil fenomen Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya...

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