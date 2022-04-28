Tanımak artık imkansız! MasterChef 2020'nin yarışmacıları arasında yer alan ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, başarılı tabaklarının yanı sıra naif halleriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştı. MasterChef sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Kilitkayalı, yarışmanın ardından sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak sevenleriyle iletişimini sürdürmeye devam etti. Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Kilitkayalı'nın son yayınladığı gönderiler ise görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen fenomen yarışmacının son hali ağızları açık bıraktı. İmaj değiştiren Kilitkayalı için "Bu sen olamazsın", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Tanya Kilitkayalı'nın ağızları açık bırakan son hali...