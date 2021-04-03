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MasterChef Tanya değişimiyle olay yarattı! Tanya Kilitkayalı'nın sosyal medya paylaşımları olay oldu

MasterChef Tanya değişimiyle olay yarattı! Tanya Kilitkayalı'nın sosyal medya paylaşımları olay oldu
03.04.2021 13:01
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, başarılı performansıyla adından sık sık söz ettirmişti. Yarışmada ilk Mavi takım kaptanı olma unvanını elde eden Kilitkayalı'nın yarışmadan elenmesi ise izleyicide hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak yarışmayla birlikte ekranlara veda eden Kilitkayalı, sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunarak sevenleriyle etkileşimde bulunmayı ihmal etmedi. İşte MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın yarışma sonrası yaptığı paylaşımlar…


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